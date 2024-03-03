Алаев считает, что Промес не должен играть в России, если его вина будет доказана

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал футболиста "Спартака" виновным по делу о контрабанде наркотиков, адвокаты игрока подали апелляцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес не должен играть в России, если апелляцию стороны игрока по делу о контрабанде наркотиков не удовлетворят. Такое мнение журналистам высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Пока дело не закрыто, идет апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду, - сказал Алаев. - Если человек совершил преступление, он не должен играть. Футболисты, особенно Промес, который является одной из главных звезд лиги, служат примером для детей. У меня сын в 11 лет играет в футбол, для него Промес ориентир".

"Я не знаю, чем закончится апелляция, но давайте не вешать ярлыки. С другой стороны, есть право на работу, запретить играть мы не можем, мы будем следить внимательно за ситуацией", - заключил глава РПЛ.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

Промесу 32 года, в нынешнем сезоне он провел 21 матч в различных турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. В общей сложности на счету Промеса 114 голов за столичный клуб, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров красно-белых. От пятого места, на котором располагается Юрий Гаврилов, нидерландца отделяет 1 гол.