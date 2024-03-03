Тутберидзе считает, что отстранение российских фигуристов рано или поздно закончится

Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований в марте 2022 года

ТАСС, 3 марта. Отстранение российских фигуристов от выступлений на международных соревнованиях рано или поздно завершится. Такое мнение высказала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью для документального фильма японского телеканала NHK "Исповедь Валиевой".

"Я не закрывала двери, - сказала Тутберидзе. - Нужно дождаться, я уверена, рано или поздно нас должны выпустить. Я уже до этого говорила: не хочу жаловаться на судьбу. Мы не закрывались ни для кого, мы можем поделиться тем, что у нас есть. Не много, но есть".

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине, позднее организация продлила действие санкций.