Валиева заявила, что не оставила мечту выиграть олимпийское золото

В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 3 марта. Фигуристка Камила Валиева надеется выиграть золотую медаль Олимпиады, несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом она заявила в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".

"Конечно же, по спортивным достижениям нужно стараться быть так же на высоте, так же хорошо выступать, выигрывать соревнования. Олимпийское золото, конечно, хочется получить и завоевать. Но я очень хочу максимально разные образы показывать на льду, чтобы они были и трогательные, и моментами где-то смешные, и какие-то более строгие. Хочу как в театре", - сказала Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.