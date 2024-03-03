Валиева заявила, что ей было обидно выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде

Фигуристка отметила, что спортсмены не могут "повлиять на ситуацию, которая происходит вне катка"

ТАСС, 3 марта. Фигуристке Камиле Валиевой было обидно выступать под нейтральном флагом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом фигуристка заявила в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".

"Мы понимаем, что в позапрошлом году мы выступали везде под своим российским флагом, слышали гимн РФ на пьедестале. Но при этом на Олимпийских играх мы выступали под нейтральным [флагом]. И довольно смешанные чувства. Это обидно, но как спортсмены мы не можем повлиять на ситуацию, которая происходит вне катка", - сказала Валиева.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступали в нейтральном статусе из-за действия санкций Всемирного антидопингового агентства, которые подразумевали запрет на российскую символику на крупных международных соревнованиях.