Галлямов: эстафета на Кубке Первого канала выявила уровень владения коньком фигуристов

Участникам нужно было объехать змейкой конусы и перепрыгнуть балки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Эстафета со змейкой и перепрыгивание через балки показали уровень владения коньком участников Кубка Первого канала. Такое мнение ТАСС выразил фигурист Александр Галлямов.

В рамках Кубка Первого канала прошла эстафета среди участников, им нужно было объехать змейкой конусы и перепрыгнуть балки.

"Мы рады, что удалось выиграть благодаря нашей сплоченной команде, все ребята старались, чтобы принести как можно больше очков. Мы посовещались с командой и решили катать короткую программу, зато вторая пара, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, заняли первое место, они молодцы, мы со всеми ребятами за них очень порадовалось", - сказал Галлямов.

"Были новые идеи - конкурс болельщиков, эстафеты. На самом деле эстафета - это крутая тема, потому что она показывает skating skills (навыки катания - прим. ТАСС) фигуриста, все увидели, кто как владеет коньком", - добавил Галлямов.

По итогам соревнований команда Анны Щербаковой набрала 129 баллов, команда Елизаветы Туктамышевой - 121 балл, команда Алины Загитовой - 120 баллов.