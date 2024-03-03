Белорусские спортсмены выиграли фестиваль прыжков с шестом в Москве

Победы одержали Матвей Волков и Ирина Жук

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Белорус Матвей Волков и его соотечественница Ирина Жук стали победителями фестиваля прыжков с шестом в Москве. Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже МГСУ.

Волков показал результат 5,83 метра. Второе место занял россиянин Александр Соловьев (5,78 метра), третьим стал его соотечественник Михаил Шмыков (5,55).

В женских соревнованиях Жук преодолела планку на высоте 4,65 метра. Второе место заняла россиянка Ирина Михайлова (4,40), третьей стала другая представительница России Рената Тимофеева (4,20).

Фестиваль прыжков с шестом в Москве прошел в пятый раз. В 2024 году турнир получил статус международного.