"Вашингтон" отправил российского хоккеиста Кузнецова в фарм-клуб

Ранее клуб НХЛ выставил игрока на драфт отказов, но его не забрала ни одна команда

ТАСС, 3 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" отправил российского нападающего Евгения Кузнецова в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши". Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

"Херши" является фарм-клубом "Вашингтона". 2 марта клуб НХЛ выставил Кузнецова на драфт отказов, в течение 24 часов россиянина не забрала ни одна команда. Таким образом, "Вашингтон" получил право отправить форварда в АХЛ.

В субботу стало известно, что Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 43 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач.

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступает с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.