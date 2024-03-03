Победитель фестиваля прыжков с шестом Волков заявил, что ему неинтересен чемпионат мира

По словам белорусского спортсмена, у него есть более важные дела

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Победитель московского фестиваля прыжков с шестом белорус Матвей Волков не собирается следить за состязаниями своих коллег, которые проходят в воскресенье в рамках зимнего чемпионата мира в британском Глазго. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В воскресенье Волков одержал победу на турнире в Москве с личным рекордом (5,83 метра). Второе место занял россиянин Александр Соловьев (5,78). 3 марта завершится зимний чемпионат мира, в котором россияне и белорусы лишены возможности участвовать из-за санкций, наложенных международной федерацией после обострения ситуации на Украине.

"У меня в Москве много друзей, много дел осталось, которые мне нужно выполнить, - сказал Волков. - Мне сейчас вообще не до того, что в Глазго сейчас происходит. В очень скором времени вы увидите очень крутое видео, которое, я думаю, поднимет наш вид спорта немного на новый уровень".

Белорусский спортсмен сказал, что находится на спаде спортивной формы. "У меня упала жесткость корпуса, да и травмированный локоть дает о себе знать. Чувствую определенную слабость. Когда шел на 5,90, то еще во время забега понимал, что не получится. Сегодня мне драйва добавил Саня Соловьев, промотивировал своими хорошими прыжками", - заметил собеседник ТАСС.

Волков рассказал, что пока не знает, каким турниром откроет летний сезон. "Я хочу немного отойти от зимнего и только потом строить какие-то планы. Ничего обещать, говорить не буду", - заключил спортсмен.