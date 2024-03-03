Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с "Аризоной"

"Вашингтон" проиграл дома "Аризоне"

ТАСС, 3 марта. "Вашингтон" со счетом 2:5 дома проиграл "Аризоне" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Логан Кули (8-я минута), Джейсон Цукер (25), Майкл Кессельринг (27), Дилан Гюнтер (39) и Ник Шмальц (60). У проигравших отличились Сонни Милано (27) и Энтони Манта (41).

Овечкин сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом "Вашингтона". Российский нападающий в текущем сезоне отметился 28-м голевым пасом при 17 заброшенных шайбах. За карьеру Овечкин набрал 1529-е очко и на 2 балла отстает от занимающего 15-е место в истории лиги Пола Коффи. По количеству заброшенных шайб (839) россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" с 65 очками после 60 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Аризона" набрала 55 очков после 61 игры и располагается на 7-й строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 8 марта по московскому времени на выезде сыграет с "Питтсбургом". "Аризона" в ночь на 6 марта примет "Чикаго".