Капризова признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

Российский хоккеист забросил три шайбы в матче против "Сан-Хосе"

ТАСС, 4 марта. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против "Сан-Хосе" (4:3) Капризов забросил три шайбы, оформив третий хет-трик в текущем сезоне. Россиянин повторил рекорд клуба по этому показателю. Ранее у "Миннесоты" трижды делали хет-трик по ходу одного сезона Мариан Габорик (сезон-2002/03) и Зак Паризе (сезон-2015/16).

Второй звездой дня стал канадский форвард "Лос-Анджелеса" Филлип Дано, трижды отличившийся в домашнем матче против "Нью-Джерси" (5:1). Третьей звездой дня был признан канадский нападающий "Аризоны" Дилан Гюнтер, который забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в выездном матче против "Вашингтона" (5:2).