СМИ: футболист "Спартака" Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Сообщается, что прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции спортсмена

ТАСС, 4 марта. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает нидерландская газета NRC.

По информации источника, прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции футболиста.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, он пропустил гостевой матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (0:0).

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

Промесу 32 года, в нынешнем сезоне он провел 21 матч в различных турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. В общей сложности на счету Промеса 114 голов за "Спартак" клуб, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров красно-белых. От пятого места, на котором располагается Юрий Гаврилов, нидерландца отделяет 1 гол.