Футболист "Динамо" Нгамалё пропустит ответный матч Кубка России с "Зенитом"

Врач столичной команды допустил, что нападающий может быть готов к игре после паузы на матчи национальных команд

ТАСС, 4 марта. Камерунский нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Николя Муми Нгамалё не успеет восстановиться к ответному матчу четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против петербургского "Зенита". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил главный врач "Динамо" Александр Родионов.

3 марта Нгамалё пропустил матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" (2:1).

"Нгамалё занимается по индивидуальной программе. Пока у нас намечен план лечения. Мы смотрим, есть какой-то прогресс", - сказал Родионов.

"Может ли он восстановиться к матчу против "Зенита"? Нет, не восстановится, даже еще не начнет тренироваться в этом время с группой. Поэтому речи о "Зените" нет. После паузы на матчи сборных - может быть", - добавил главврач "Динамо".

Нгамалё 29 лет, в текущем сезоне он провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Ответный матч 1/4 финала "пути РПЛ" между "Зенитом" и "Динамо" пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 29 ноября в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.