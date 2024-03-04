Жуков считает, что Канада препятствует участию россиян в турнире претендентов

Турнир должен пройти в Торонто в апреле

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Канада препятствует участию шахматистов из России на турнире претендентов в Торонто. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Ранее источник ТАСС сообщил о том, что турнир претендентов из Торонто могут перенести из-за невыдачи канадских виз некоторым участникам, в том числе российским.

"Не знаю, насколько реален перенос турнира претендентов, но, конечно, в нем должны участвовать все шахматисты, получившие на это право. Сейчас Канада, очевидно, препятствует участию российских гроссмейстеров. Я надеюсь, что ситуация разрешится, и мы увидим хорошее выступление наших шахматистов", - сказал Жуков.

С 2 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.