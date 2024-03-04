Индийская гимнастка Гарикипати хочет выступить на Играх БРИКС в Казани

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спортсменка из Индии Анания Гарикипати хотела бы выступить на турнире по художественной гимнастике, который пройдет в рамках Игр БРИКС. Об этом сообщила ТАСС мать спортсменки Падмаджа Гарикипати.

"Мы бы хотели зарегистрироваться на Игры БРИКС, - отметила Падмаджа Гарикипати. - Нами уже отправлен запрос организаторам соревнований, и теперь мы ждем ответа".

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Анании Гарикипати 20 лет, в августе 2023 года она принимала участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. В Индии художественная гимнастика не относится к числу популярных видов спорта, поэтому с 2018 года спортсменка время от времени тренируется в России.

Во время фестиваля в Екатеринбурге Анании Гарикипати поступило предложение от главного тренера сборной России Ирины Винер бесплатно потренироваться вместе с ее командой. Спортсменка тогда заявила, что будет счастлива выйти на тренировочный ковер вместе с сильнейшими гимнастками мира.