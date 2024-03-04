Смагин назвал жесткой позицию FIDE по турниру претендентов

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что визы на турнир в Торонто не получили спортсмены из четырех стран

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) проявляет жесткую позицию по отношению к организаторам турнира претендентов в Торонто. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее источник ТАСС сообщил о том, что турнир претендентов из Торонто могут перенести из-за невыдачи канадских виз некоторым участникам, в том числе российским.

"Шахматисты четырех стран не получили визы, не только наши спортсмены. Я думаю, что FIDE пытается предупредить канадцев, что если они не выполнят подписанные обязательства, то у них отберут турнир. Мне кажется, они решат трудности, но политика настолько сильно вошла в спорт, что можно ожидать чего угодно. В этой ситуации могу сказать, что FIDE молодцы, они поставили жесткую позицию", - сказал Смагин.

С 2 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.