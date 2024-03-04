КДК РФС рассмотрит бросание теннисного мяча болельщиками ЦСКА на матче с "Оренбургом"

Орган рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА во время матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

2 марта ЦСКА дома сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. Заседание КДК РФС состоится 6 марта.

"По матчу "Ростов" - "Крылья Советов" рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера ростовчан Валерия Карпина, - сказал Григорьянц. - По игре ЦСКА - "Оренбург" рассмотрим эпизод с тем, что болельщики хозяев бросили на прилегающую к полю территорию теннисный мяч. Также задержка выхода команды ЦСКА из раздевалки перед началом второго тайме на две минуты. По матчу с "Краснодаром" рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера казанского "Рубина" Рашида Рахимова"

"Также рассмотрим задержку начала матча с "Пари Нижний Новгород" по вине "Факела", выход за пределы технической зоны старшего тренера воронежского клуба Вячеслава Молчанова, также неподобающее поведение команды из-за шести предупреждений в игре. Также рассмотрим позднее появление главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на послематчевое интервью по итогам игры с "Динамо", - добавил Григорьянц.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 19 матчах.