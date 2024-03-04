Перевыполненные планы и международный интерес. Итоги первых Игр будущего в Казани

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Первые Игры будущего, участие в которых приняли представители 107 стран, завершились в Казани в воскресенье. По итогам турнира ТАСС поговорил с руководителем проекта Игорем Столяровым, который рассказал о его главных моментах.

Игры будущего проводились по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевал использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего приняли свыше 2 тыс. человек из 107 стран. Столяров ранее рассказал ТАСС, что следующие Игры будущего пройдут в 2025 году в другой стране.

Соревнования стартовали 19 февраля, но церемония открытия турнира состоялась 21 февраля. Игры будущего открыл президент России Владимир Путин, также посетили мероприятие несколько президентов стран СНГ. Церемония получилась зрелищной, зрители увидели представление в формате высокотехнологичного и мультимедийного шоу.

"По основным 12 KPI - по количеству спортсменов, просмотров, флагов, дисциплин, качеству команд - практически во всем идем с превышением, - сказал Столяров ТАСС. - У нас просмотры подгружаются с задержкой, мы говорили, что хотим сделать 3 млрд просмотров, но они, возможно, есть, просто подгружаются с задержкой. По всем остальным моментам мы план перевыполняем, по количеству хронометража и лайв-стримов мы перегнали в два раза, думаю, что дойдем до 800 часов. Но всем нравится, все понимают, что новое".

Сюрпризы и положительные моменты

На Играх будущего участники соревновались в 21 дисциплине. Большой зрительский интерес привлекла Dota 2 - одна из самых популярных игр в мире. На турнир приехали лидирующие в дисциплине команды, поэтому огромные очереди на входе в зрительский зал нисколько не удивляли - люди собирались за час до начала мероприятия. Турнир по Dota 2 действительно показал значимость, интерес к Играм будущего. Команды продемонстрировали высокий уровень игры, в финале встретились сильные китайские команды Xtreme Gaming и LGD Gaming. Все было организовано для игры в международном выставочном центре "Казань экспо" на профессиональном уровне - удобное размещение для зрителей, большое пространство с показом игры и спортсменов - все, как на профессиональных турнирах по Dota 2.

Также ажиотаж на Играх будущего вызвала дисциплина Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). На турнире собрались топовые в этом виде спорта спортсмены, а финал подарил небольшую интригу - в решающей игре филиппинская команда Ap.Bren обыграла соотечественников из ONIC со счетом 3:1. Зрительский интерес к этой дисциплине можно сопоставить по уровню с Dota 2.

Столяров согласен с тем, что эти две дисциплины были самыми смотрибельными. "MLBB, мы думали, что будет как Dota 2. Но MLBB побила все рекорды по онлайн-просмотрам. В плане привлечения онлайн-зрителя, потому что в зал не всех вместишь, но с точки зрения онлайн-просмотров - Юго-Восточная Азия, Индонезия, Тайланд, немного Китая, так далее. Dota 2 - это Китай, индусы, ОАЭ, Европа, СНГ, тоже много просмотров. Как раз эти две дисциплины являются локомотивами нашего интереса с точки зрения интереса просмотра", - сказал Столяров.

До конца не было понятно, сколько стран примут участие в Играх будущего. Однако представительство огласили на церемонии открытия - 107 стран. Это дало возможность спортсменам соревноваться в более конкурентной борьбе, а журналистам - общение с иностранными спортсменами. Иностранцы участвовали во всех дисциплинах Игр будущего, что придавало им больший интерес. Более того, во время турнира несколько стран изъявили желание провести соревнования.

"Главным сюрпризом стал международный интерес. Такого большого количества стран, которые заинтересовались форматом, подают заявки на право проведения, мы не ожидали, - сказал Столяров. - Дмитрий Николаевич Чернышенко (вице-премьер РФ - прим. ТАСС) говорил, что 9-10 стран заинтересованы. Если честно, мы думали, что будет 1-2 заявки, а получили 10, это хороший результат. Может быть, в процессе кто-то отвалится, но даже 5-6 заявок - это успех, потому что мы один раз проводили соревнования. Мы встречались с казахской организацией, они говорили про формат Игр кочевников - первые проводили киргизы, сейчас турки, но пришлось провести четыре раза, чтобы выйти на международный уровень".

Игроки уругвайской команды по фиджитал-футболу Penarol © Донат Сорокин/ ТАСС

"А мы один раз сделали, всем понравилось. С этой точки зрения это, конечно, неожиданно. Также удивились тому, что был биток по офлайн-зрителям, изначально мы говорили, что онлайн главнее, 1 млрд онлайн и 80 тыс. билетов в офлайн - несопоставимые цифры. Тем не менее зрителей было очень много, начали перекупщики наживаться - с одной стороны, нехорошо, спекуляции мы не приветствуем, с другой стороны, это лестно, что это так, значит, что ты сильно востребован, началась в хорошем значении драка за билеты. Мы опасались и осторожничали по поводу вместимости трибун, в следующий раз будем расширять это. Шоу, которое есть для офлайн-презентации, тоже очень красивое", - добавил Столяров.

Разочарования

В целом Игры будущего вызвали положительный отклик как зрителей, так и участников. Все хвалили турнир и его организацию, несмотря на новый формат. Наименьший интерес среди мероприятий, как и ожидалось, был у спортивного программирования. Все-таки следить за тем, как участники в течение нескольких часов решают задачи за компьютером, не такое зрелищное занятие. Столяров отметил, что именно спортивное программирование оказалось менее интересно для зрителей.

"Спортивное программирование [не вызвал особого интереса], но мы и не надеялись. В гонке дронов, битве роботов превысили ожидания. Спортивное программирование как ни пытались раскручивать, это не очень смотрибельно, пытались вынести все что можно, - сказал Столяров. - Сделали такой старт с определенной интригой. Но нужно дорабатывать просто, хотели сделать картинку в кадре, мы не успели просто, были мысли, как разнообразить картинку, ее нужно разукрашивать в виртуальном пространстве, виртуальными фишками ее дополнять, даже на самой заре, когда обсуждали спортивное программирование, говорили, что не нужно все показывать, нужно показывать 15 минут, когда они нажимают кнопку - там должны быть летающие драконы, гномы, эльфы, которые бегают по экрану. Мы не доехали туда, потому что времени не хватило. Но это как раз момент, который нужно доработать".

Соревнования по битве роботов © Донат Сорокин/ ТАСС

Столяров также рассказал, что недостатки турнира записывались с целью исправления их в будущем. "Если говорить о плохом, то были мелкие вопросы, которые решались, все инциденты и проблемы у нас зарегистрированы. Были инциденты и вопросы, но они все решались согласно регламенту", - отметил он.

Столяров выделил главные разочарования турнира. "Я хотел, чтобы американцы выиграли в баскетболе, они шли ноздря в ноздрю, но одно очко проиграли, не знаю, почему хотел, но это разочарование для меня, - сказал он.

"Я не могу назвать это разочарованием, но все-таки нужно дорабатывать некоторые форматы, я бы назвал это уроками на будущее, все-таки у нас нет догматов, ищем новое, улучшаем сами себя, в этом наша сила", - добавил Столяров.

"Мы отработали футбол, завтра его перепишем, чтобы формат был более смотрибельным, ведь у нас каждый хронометрон анализируется - мы вырываем кусок, спрашиваем, почему провал, дальше проверяем гипотезу, в этом наш формат работы. Мы не как футболисты или боксеры, которые придумали спорт 100-200 лет назад. Когда мы перевалили отметку в 1 млрд просмотров, то мы посмотрели, у кого было так же - у Уимблдона было 20-23, он идет 12 дней. Но чемпионат Уимблдона идет 140 лет, первый проводился в 1878 году, правила не поменялись совсем, в этом их сила. Наша сила в том, что мы постоянно меняемся", - отметил руководитель Игр будущего.

Итоги Игр будущего

Все дисциплины Игр будущего объединили множество человек как в офлайн, так и в онлайн-пространстве. Этот турнир, безусловно, стал незабываемым и интересным событием для зрителей. Все спортсмены, включая иностранцев, остались под впечатлением от организации.

"Мы надеемся, что у иностранных участников остались хорошие впечатления, - сказал Столяров. - Но опять же не хочу себе в уши лить благоприятные вещи. Когда общался в городе Игр будущего, я всех троллил, говорил, чтобы перестали нам петь дифирамбы, чтобы они могли сказать, где мы недорабатываем. Я считаю, что с точки зрения набора спортивных дисциплин, сетапа и картинки просто нет предела совершенству, можно это делать максимально вкусно, но на следующий цикл это будет требовать доработки, нужно просто работать над собой - закон жизни, который невозможно неправильно интерпретировать, это дает энергию".

Соревнования по игре Dota 2 © Егор Алеев/ ТАСС

"Критика была скорее технической: автобус должен приезжать ближе к месту, точки питания. Были ребята, которые говорили, что фиджитал - хорошо, но денег он не принесет, так как если посмотреть на количество просмотров в фиджитал-футболе и MLBB или Dota 2, то это несравнимые вещи. Там есть значительная разница в онлайн-просмотрах, это можно объяснить тем, что у нас новый вид спорта. Первый раз мы показываем, разница с 20 тыс. просмотров, когда думали, что великое достижение, дойти до 3 млрд - великое достижение. У иностранцев хорошая обратная связь, посмотрим, как это будет реализовываться дальше", - добавил Столяров.