"Их объединяет воля к победе". Артист балета сравнил своего Спартака с хоккейным

Хоккейный "Спартак" сделан не из крови и плоти, а из стали, отметил премьер Большого театра

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский хоккейный клуб "Спартак" можно сравнить с историческим персонажем, они очень похожи, так как их объединяет воля к победе. Такое мнение ТАСС высказал артист балета, премьер Большого театра, известный по исполнению роли Спартака в одноименном балете Арама Хачатуряна, лауреат премии президента РФ Денис Родькин.

Родькин был принят в балетную труппу Большого театра в класс Николая Цискаридзе еще в 2009 году, в ранг премьера артист был возведен в конце сезона-2014/15. Балетное образование он получил в хореографическом училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель", в 2013 году Родькин окончил педагогический факультет Московской государственной академии хореографии.

В репертуаре Родькина одной из самых знаменитых партий является исполнение с 2013 года роли Спартака в балетном выступлении хореографии легендарного Юрия Григоровича. Спустя 11 лет артист познакомился с коллективным хоккейным тезкой своего героя, впервые сходив на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги в "Мегаспорте". В разговоре с ТАСС Родькин сравнил своего героя со "Спартаком", который вышел на лед в первом матче плей-офф с череповецкой "Северсталью" и добился победы со счетом 3:2.

"Они очень похожи, потому что их объединяет воля к победе. И матч показал, что действительно "Спартак" сделан не из крови и плоти, а из стали. Когда я выхожу на сцену, то же самое происходит и в моем Спартаке, и это нас объединяет. Я очень рад, что "Спартак" победил, я очень сильно за него болел, потому что я с самого детства болею за "Спартак". Это касается футбола, на хоккее я первый раз, и так получилось, что теперь я заболел этим видом спорта. "Спартак" есть "Спартак", он победит, и правда за ним", - рассказал Родькин о своем походе на хоккей.

"В игре "Спартака" была какая-то слаженность, логика действий. Без этой логики действий невозможно ни танцевать балет, ни играть в хоккей. Сегодня я увидел это в игроках "Спартака", и теперь я их болельщик, тем более я не очень далеко от арены живу. Я рад, что так сложилось, и теперь я буду посещать хоккейные матчи чаще", - добавил Родькин.

"От "Спартака", как и от гимна России, идут мурашки по телу"

В хоккейном мире, сравнивая игру с балетом, об этом виде искусства говорят в уничижительном тоне. Вспоминается, как капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин в ноябре 2019 года после одного из матчей словами "Это хоккей, это не балет" объяснил свой силовой прием против соперника.

В апреле 2017 года лидер магнитогорского "Металлурга", нынешний пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов после одного из финальных матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА, будучи недовольным удалением, выругался со словами "Балет устроили".

Родькин отреагировал на подобные сравнения: "Я не обижаюсь, потому что об этом говорят люди, которые не очень это понимают. Поверьте мне, что балет такой же травмоопасный, такой же энергозатратный, как хоккей. Поэтому я думаю, что, когда игроки "Спартака" придут на наш балет, это поймут, и мы, я думаю, сдружимся".

"В хоккей я сам не играю, поскольку для меня это опасно, но смотреть его всегда буду. Думаю, если хоккеисты тоже выйдут на сцену и станут танцевать балет, это тоже для них будет очень травмоопасно. Поэтому будем поддерживать друг друга из зала", - заключил он.

В труппе Большого театра есть артисты, которые болеют и за ЦСКА, и за "Локомотив". "Их имена я называть не буду, так как это вражеский, так сказать, клан, - отметил Родькин. - Но самое главное, что "Спартак" действительно непобедим, потому что все заключено в этом имени. Когда даже произносишь это слово, то ощущаешь какие-то мурашки. Вот когда играет российский гимн и когда я произношу это слово, то идут мурашки по телу".