Сорокин: на Играх дружбы ожидается участие спортсменов из не менее 70 стран

Спортивная инфраструктура к проведению турнира готова, отметил Алексей Сорокин

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Спортсмены из не менее чем 70 стран примут участие в Играх дружбы 2024 года. Об этом на пресс-конференции, проходящей в рамках Всемирного фестиваля молодежи, заявил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

"Надо понимать, это не Игры стран БРИКС, приглашаются именно спортсмены, а не страны. Набор стран будет обусловлен выбором тех спортсменов, которые пожелают участвовать в этом турнире. Мы ожидаем [спортсменов из] не менее 70 стран, это минимум, на который мы можем рассчитывать", - сказал Сорокин.

Также Сорокин отметил, что спортивная инфраструктура к проведению турнира уже готова. "Ничего строиться к Играм не будет. Мы будем все проводить на существующих объектах. Поэтому все готово", - добавил он.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.