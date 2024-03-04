Нейтральный статус обошелся каждому российскому гребцу в 5 тыс. швейцарских франков

Ранее World Rowing приняла решение допустить российских гребцов в нейтральном статусе до участия в европейской олимпийской квалификационной регате, которая пройдет с 25 по 28 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Возможность выступления в 2023 году на международных турнирах по гребному спорту в нейтральном статусе стоила каждому российскому спортсмену примерно 5 тыс. швейцарских франков, которые не возвращались в случае получения отказа во въезде в страну проведения соревнования. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

В июне Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение допустить в 2023 году ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов. Допуск спортсменов определялся рядом критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться в непричастности к военным действиям на Украине или их поддержке, а также усиленный процесс антидопингового контроля.

"Мы пока не получили ответ на вопрос, нужно ли проходить повторную проверку тем спортсменам, которые в прошлом году уже прошли все это и получили нейтральный статус, - заметил Свирин. - Нам это важно и потому, что вся процедура стоит немалых денег. Мы подсчитали, что проверка одного спортсмена обошлась примерно в 5 тыс. швейцарских франков".

"Есть еще такой момент, что международная федерация сняла с себя ответственность за действия принимающей стороны, которая может принять решение не пускать прошедших проверку российских гребцов на турнир, который проходит в ее стране. Подобное случилось, когда Германия не дала визы допущенным до молодежного первенства Европы нашим спортсменам. Возникает вопрос, а за что мы тогда должны платить, если в случае недопуска потраченные деньги не вернут нам обратно? Например, в этом году будет несколько стартов в Канаде, куда россиянам, как я предполагаю, будет крайне сложно получить въездные визы", - добавил глава ФГСР.

Как сообщал ранее ТАСС, World Rowing приняла решение допустить российских гребцов в нейтральном статусе до участия в европейской олимпийской квалификационной регате, которая пройдет с 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде. Россияне могут выступить в одиночках и двойках без рулевого (у мужчин и женщин).