Матыцин оценил рекорд посещаемости игр РПЛ после введения карты болельщика

На матче между "Зенитом" и "Спартаком" в субботу присутствовало 57 865 зрителей

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Новый рекорд посещаемости Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после введения карты болельщика говорит о том, что необходимо продолжать искать возможности для того, чтобы известный как FAN ID документ не разъединял болельщиков, а объединял. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Рекордной для клубов чемпионата России после введения карты болельщика стала воскресная встреча 19-го тура между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", ее посетили 57 865 зрителей.

"Отлично, - оценил министр спорта рекордную посещаемость матча. - Надо искать возможности для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали на стадионе. Чтобы FAN ID не разъединял мир болельщиков и всех тех, кто любит спорт, а, наоборот, объединял. Со своей стороны мы для этого делаем максимум возможного, надеюсь на понимание со стороны любителей футбола".

Прежний рекорд был установлен 11 ноября 2023 года, когда встречу "Зенита" и "Краснодара" (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на игры РПЛ. Возможность оформить ее на портале "Госуслуги" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.