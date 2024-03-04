4 марта, 09:17
Летние олимпийские виды спорта

Российские гребцы ждут приглашения на олимпийскую отборочную регату для оформления виз

Без приглашения на турнир визовый центр не сможет принять документы от спортсменов, рассказал Алексей Свирин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские гребцы пока не приступали к оформлению въездных документов в Венгрию, где с 25 по 28 апреля пройдет европейская отборочная олимпийская регата. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить россиян в нейтральном статусе до участия в европейской квалификационной олимпийской регате в Сегеде.

"Мы пока не имеем возможности заниматься оформлением въездных виз в Венгрию, - сказал Свирин. - Сначала нам должно поступить приглашение от организаторов регаты. Без него визовый центр не сможет принять документы от спортсменов".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта