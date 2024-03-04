Российские гребцы ждут приглашения на олимпийскую отборочную регату для оформления виз

Без приглашения на турнир визовый центр не сможет принять документы от спортсменов, рассказал Алексей Свирин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские гребцы пока не приступали к оформлению въездных документов в Венгрию, где с 25 по 28 апреля пройдет европейская отборочная олимпийская регата. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить россиян в нейтральном статусе до участия в европейской квалификационной олимпийской регате в Сегеде.

"Мы пока не имеем возможности заниматься оформлением въездных виз в Венгрию, - сказал Свирин. - Сначала нам должно поступить приглашение от организаторов регаты. Без него визовый центр не сможет принять документы от спортсменов".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.