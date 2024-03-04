Сорокин рассказал, что гимнастки Аверины смогут принять участие в Играх дружбы

23 февраля Ирина Винер сообщила, что спортсменки приняли решение завершить спортивную карьеру

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Завершившие профессиональную спортивную карьеру гимнастки Дина и Арина Аверины смогут принять участие в Играх дружбы 2024 года. Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи заявил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что сестры Дина и Арина Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Если они захотят участвовать, то запретить им будет трудно. Они смогут. Мы коммерческое соревнование, главные параметры турнира - это не юниорские соревнования и это не "Мастерс". Все, что между этими двумя началами, подпадает под наш диапазон", - сказал Сорокин.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.