4 марта, 09:18
Летние олимпийские виды спорта

Сорокин рассказал, что гимнастки Аверины смогут принять участие в Играх дружбы

23 февраля Ирина Винер сообщила, что спортсменки приняли решение завершить спортивную карьеру

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Завершившие профессиональную спортивную карьеру гимнастки Дина и Арина Аверины смогут принять участие в Играх дружбы 2024 года. Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи заявил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Читайте также
Сестры победы. Гимнастки Аверины приняли решение уйти из спорта

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что сестры Дина и Арина Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Если они захотят участвовать, то запретить им будет трудно. Они смогут. Мы коммерческое соревнование, главные параметры турнира - это не юниорские соревнования и это не "Мастерс". Все, что между этими двумя началами, подпадает под наш диапазон", - сказал Сорокин.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта