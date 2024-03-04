Лавров заявил, что деятельность МОК нарушает принципы олимпизма

По словам главы МИД РФ, то, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах - это предательством всех идеалов олимпизма

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Деятельность Международного олимпийского комитета и президента этой организации Томаса Баха является предательством идеалов олимпизма. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.

"Были случаи бойкотов, мы бойкотировали игры в Лос-Анджелесе (в 1984 году - прим. ТАСС), Запад бойкотировал игры в Москве, Московскую олимпиаду (в 1980 году - прим. ТАСС). Потом вроде бы все устоялось. Но то, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах - я считаю это предательством всех идеалов олимпизма", - сказал Лавров.