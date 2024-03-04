Фигуристка Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае

Спортсменка отметила, что готовится очень масштабное действие

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки. Об этом Валиева рассказала журналистам на Всемирном фестивале молодежи.

"Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня. Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно", - сказала Валиева.

"Будет ли шоу только в Китае? Нет", - добавила фигуристка.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.