Футболист "Динамо" Бессмертный может вернуться к тренировкам в апреле

Защитник получил травму 11 февраля

ТАСС, 4 марта. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Станислав Бессмертный в случае положительного процесса восстановления сможет вернуться к тренировкам в апреле. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный врач бело-голубых Александр Родионов.

Бессмертный получил травму 11 февраля в товарищеском матче против казахстанского "Елимая".

"Он был прооперирован. Со среды у него начнется активная фаза восстановления. Идеально - он начнет в апреле тренироваться с командой", - сказал Бессмертный.

Бессмертному 19 лет, в текущем сезоне он провел за "Динамо" девять игр во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.