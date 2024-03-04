Международная федерация киберспорта не одобрила переход россиян в Азию

Российская организация будет оспаривать решение секретариата международной федерации в случае возникновения проблем у спортсменов, отметил Дмитрий Смит

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Секретариат Международной федерации киберспорта (IESF) не разрешил Федерации компьютерного спорта России перейти в азиатскую конфедерацию. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

28 октября Смит рассказал ТАСС, что в организации рассматривают создание своей конфедерации.

"Мы по-прежнему рассматриваем возможность создания своей конфедерации, на данный момент мы находимся на стадии выбора, в каком формате организация будет работать, - сказал Смит. - Мы ощущаем все больше давления со стороны европейских коллег, и, конечно, пройти квалификацию на чемпионат мира от Европейского региона будет очень непросто. Сейчас рассматривается в том числе и вступление в Азиатскую федерацию киберспорта, налаживаем соответствующие связи. Поэтому данная встреча [с президентом Федерации компьютерного спорта Ирака] пока не означает переход к активным действиям, просто хорошее общение всегда полезно".

"По большому счету, у нас две точки для принятия решения. Первая - ближайшие два месяца, когда будет объявлено, как будут проходить отборочные [турниры] на чемпионат мира. В идеале нам нужно будет подписать соглашение, по которому мы четко распишем условия, делегацию и оплату. Если там все пройдет штатно, то мы можем воздержаться от резких движений. Если же будут проблемы, то, возможно, придется что-то менять уже на этом этапе, но это маловероятная история. Еще в прошлом году мы подали заявление на прохождение отборов в Азиатском регионе. Правление, одобрив эту историю, перевело реализацию на секретариат. Однако секретариат не выполнил поручение правления, исходя из формальной позиции, что Россия - это Европа, хотя, например, российские шахматисты успешно перешли в Азиатский регион", - добавил собеседник агентства.

Смит отметил, что федерация будет оспаривать решение секретариата международной организации в случае возникновения проблем у российских спортсменов. "Если сложности с нашим участием продолжатся и в этом году, то мы будем апеллировать к съезду IESF об изменении способа распределения стран по регионам, так чтобы подобная ситуация вновь не возникла ни с нами, ни с какой-либо другой страной. Но там тоже могут отказать, и тогда наиболее вероятным вариантом будет уже создание своей организации. Проблема в том, что такие процессы всегда хлопотны, ресурсоемки, всегда вызывают конфликты. Это для нас, конечно, нежелательно, мы предпочитаем, когда все вместе делают общее дело", - заявил он.

"Очередной съезд IESF пройдет в ноябре, но, возможно, будет и внеочередной съезд в начале лета. В большинстве европейских стран только обрадуются нашему переходу в Азию. Очень мало людей и организаций в Европе, которые продолжают разговаривать с нами непредвзято. Большинство проявляет агрессивные намерения", - заключил Смит.