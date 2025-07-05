Россияне за пять дней заключили контракты с клубами НХЛ на сумму свыше $190 млн

На рынке свободных агентов были востребованы российские защитники

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Российские игроки по итогам первых пяти дней работы рынка свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заключили контракты на сумму свыше $190 млн.

Защитник Иван Проворов подписал новый семилетний контракт с "Коламбусом", по которому 28-летний игрок заработает $59,5 млн. Это второй по стоимости контракт для российского игрока обороны, рекорд принадлежит Михаилу Сергачеву, который в 2022 году заключил восьмилетнее соглашение с "Тампой" на общую сумму $68 млн. Летом 2024 года его обменяли в "Юту". Новый контракт Проворова является рекордным для россиян этим летом.

Защитник Александр Романов заключил с "Нью-Йорк Айлендерс" новое соглашение на восемь лет, по которому заработает $50 млн. Еще одним крупный контракт заключил вышедший на рынок свободных агентов защитник Владислав Гавриков, который не стал продлевать соглашение с "Лос-Анджелесом" и принял предложение "Нью-Йорк Рейнджерс". По семилетнему контракту 29-летний защитник заработает $49 млн. Контракт на сумму в $13 млн за два сезона с "Сан-Хосе" подписал защитник Дмитрий Орлов, не ставший продлевать соглашение с "Каролиной". В субботу было объявлено, что новый контракт с "Коламбусом" подписал нападающий Дмитрий Воронков, который за два года заработает $8,35 млн. Контракты на сумму не более $1,8 млн со своими клубами заключили нападающие Марат Хуснутдинов ("Бостон") и вратарь Даниил Тарасов ("Флорида"), на уровне $1 млн - форвард Евгений Дадонов ("Нью-Джерси").

Контракты на большую общую сумму россияне заключали в 2019 и 2022 годах. В 2019 году соглашения подписали форвард Артемий Панарин (с "Рейнджерс" на сумму $81,5 млн), вратари Андрей Василевский (с "Тампой" на $76 млн) и Сергей Бобровский (с "Флоридой" на $76 млн). У Панарина и Бобровского контракты истекут в следующем году, у Василевского - в 2028-м. Всего же в том году контрактов было подписано на сумму порядка $300 млн.

В 2022 году российские хоккеисты подписали с клубами НХЛ контракты на общую сумму порядка $202 млн. Самыми крупными из них стали соглашения Сергачева с "Тампой" на $68 млн, восьмилетний контракт форварда Валерия Ничушкина с "Колорадо" на $49 млн, а также новый четырехлетний договор Евгений Малкина с "Питтсбургом" на $24,4 млн.