Кенийка Чебет установила мировой рекорд в беге на 5 000 м

Она показала результат 13 минут 58,06 секунды

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила мировой рекорд в забеге на 5 000 м.

Спортсменка установила достижение на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине (штат Орегон, США), показав результат 13 минут 58,06 секунды. Предыдущее достижение было установлено эфиопкой Гудаф Тсегай в сентябре 2023 года.

Чебет 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2024 года в Париже на дистанции 5 000 м. На чемпионатах мира она выигрывала серебряную (2022) и бронзовую (2023) медаль.