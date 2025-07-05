Bild: футболист Мусиала может пропустить до пяти месяцев

Игрок получил тяжелую травму ноги в матче против ПСЖ

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала может пропустить до пяти месяцев из-за повреждения, полученного в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу против французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает газета Bild.

По информации источника, Мусиала получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сроки восстановления могут составить от четырех до пяти месяцев.

Встреча ПСЖ и "Баварии" прошла в субботу и завершилась победой парижан со счетом 2:0. В конце первого тайма Мусиала получил серьезную травму ноги в столкновении с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннарумой и не смог продолжить игру. Немца унесли с поля на носилках.

Мусиале 22 года, он является воспитанником "Баварии". В минувшем сезоне он провел 40 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 8 голевых передач. На клубном чемпионате мира Мусиала в четырех матчах забил три гола. В составе сборной Германии он провел 40 матчей, забил восемь голов и отдал восемь голевых передач.