Легкоатлетка Кипьегон обновила мировой рекорд в беге на дистанции 1 500 м

Она пробежала дистанцию за 3 минуты 48,58 секунды

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на 1 500 м.

Спортсменка установила достижение на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (штат Орландо, США), показав результат 3 минуты 48,58 секунды. Предыдущее достижение также принадлежало Кипьегон, оно было установлено на Олимпиаде 2024 года в Париже и составляло 3 минуты 49,04 секунды.

Кипьегон 31 год. Она является трехкратной победительницей Олимпийских игр и трехкратной чемпионкой мира в беге на 1 500 м. Еще одну золотую награду чемпионата мира (2023) она завоевала на дистанции 5 000 м.