Хюлькенберг в 239-й гонке в "Формуле-1" впервые финишировал на подиуме

Победителем Гран-при Великобритании стал Ландо Норрис

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды "Кик Заубер" Нико Хюлькенберг впервые в карьере вошел в тройку лучших на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Гонщик занял третье место на 12-м этапе чемпионата мира сезона 2025 года - Гран-при Великобритании. Немцу, который стартовал с 19-й позиции, принадлежит антирекорд по числу стартов без подиума - 238. Впервые с 2012 года пилот "Заубера" вошел в тройку лучших в гонке "Формулы-1", тогда на Гран-при Японии третьим стал Камуи Кобаяси.

Первым на Гран-при Великобритании финишировал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Второе место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.

В общем зачете пилотов первое место с 234 очками занимает Пиастри. Вторым идет Норрис (226 очков), третьим - нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (165). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Макларен" (460), второе место занимает "Феррари" (222), третье - "Мерседес" (210).

Следующий этап чемпионата мира пройдет в Бельгии с 25 по 27 июля.