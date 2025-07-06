"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

У "Спартака" голы забили Игорь Дмитриев (75) и Ливай Гарсия (77). В составе гостей отличился Вадим Раков (73), полузащитник красно-белых Наиль Умяров забил автогол на 62-й минуте.

Для Антона Заболотного этот матч стал дебютным в составе "Спартака". 1 июля клуб объявил о заключении контракта с нападающим на один сезон. Заболотный был заменен после первого тайма.

11 июля "Спартак" проведет товарищеский матч против столичной "Родины", встреча пройдет на базе красно-белых в Тарасовке.