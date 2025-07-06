Россияне завоевали три медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Серебро выиграли Анжела Бладцева и Михаил Заломин, бронзовым призером стала Александра Лямина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены стали обладателями одной бронзовой и двух серебряных медалей на этапе Кубке мира по прыжкам на батуте в Коимбре (Португалия).

Анжела Бладцева, выступавшая на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняла второе место в соревнованиях по индивидуальным прыжкам с 57,41 балла. Михаил Заломин завоевал серебро в соревнованиях по двойному минитрампу, набрав 30 баллов. Александра Лямина набрала 25,4 балла и выиграла бронзу на акробатической дорожке.

Этап Кубка мира проходит с 5 по 6 июля в португальской Коимбре.