Футболисты "Балтики" обыграли "Зенит" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Калининграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:1 обыграли петербургский "Зенит" в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена".

В составе победителей голы забили Илья Петров (52-я минута) и Брайан Хиль (54). У "Зенита" отличился Дуглас Сантос (9).

В составе "Зенита" дебютный матч провел аргентинский защитник Роман Вега. О трансфере игрока было объявлено 3 июля, соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на 5 лет.

Ранее в воскресенье "Зенит" провел товарищескую встречу с "Ленинградцем" из Ленинградской области. Матч завершился победой петербургской команды со счетом 2:1.