Двукратный олимпийский чемпион баскетболист Пол планирует завершить карьеру в 2026 году

Американский разыгрывающий является игроком "Сан-Антонио"

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США по баскетболу Крис Пол планирует завершить карьеру по окончании сезона-2025/26. Об этом он заявил в шоу Underdog.

"Сколько я еще планирую играть? Еще год максимум. Я только что закончил свой 20-й сезон, что само по себе здорово", - сказал Пол.

Полу 40 лет, он становился победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне. Также вместе со сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. С 2024 года он выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио", ранее в НБА он был игроком "Нью-Орлеана", "Лос-Анджелес Клипперс", "Хьюстона", "Оклахомы", "Финикса" и "Голден Стейт". Пол занимает второе место в истории НБА по числу передач (12 499), уступая только Джону Стоктону (15 806). 12 раз разыгрывающий принимал участие в Матче звезд НБА.