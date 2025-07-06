Рублев уступил Алькарасу в четвертом круге Уимблдона

Испанский теннисист является победителем последних двух розыгрышей турнира

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл двукратному чемпиону Уимблдона Карлосу Алькарасу из Испании в четвертом круге турнира. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца, посеянного на турнире под 2-м номером. Рублев выступал под 14-м номером посева. В четвертьфинале Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри (без номера посева).

Рублеву 27 лет, он занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Алькарасу 22 года, он является второй ракеткой мира. Испанец выиграл 21 титул ATP, включая 5 турниров Большого шлема: US Open (2022), Roland Garros (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024). В 2024 году теннисист стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет £53,5 млн.