Россиянка Самсонова впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

В четвертом круге россиянка обыграла испанку Джессику Боусас Манейро

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла испанку Джессику Боусас Манейро в матче четвертого круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянки. Самсонова имеет на турнире 19-й номер посева. Испанская теннисистка выступает на турнире без номера посева. В четвертьфинале Самсонова встретится с победительницей матча между Игой Свёнтек из Польши (8-й номер посева) и Кларой Таусон из Дании (23).

Ранее в четвертьфинал вышла россиянка Анастасия Павлюченкова. В мужском разряде на этой стадии выступит Карен Хачанов.

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 19-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в 1/4 финала Уимблдона (2025). В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Манейро 22 года, она занимает 62-е место в рейтинге WTA. В активе спортсменки одна победа на турнире WTA. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг нынешнего Уимблдона.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии.