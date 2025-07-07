Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка в двух сетах обыграла американку Эмму Наварро

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Эмму Наварро в матче четвертого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под седьмым номером. Наварро имеет на турнире десятый номер посева. В четвертьфинале россиянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее в четвертьфинал вышли россиянки Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. В мужском разряде на этой стадии выступит Карен Хачанов.

Андреевой 18 лет, она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Наварро 24 года, она является десятой ракеткой мира. На счету спортсменки два титула WTA. В 2024 году американка дошла до полуфинала Открытого чемпионата США, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии.