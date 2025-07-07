Три российские теннисистки в третий раз в истории дошли до четвертьфинала Уимблдона

В последний раз это произошло в 2006 году

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Три теннисистки из России в третий раз в истории Уимблдона дошли до четвертьфинала турнира, который проходит в Лондоне.

В нынешнем розыгрыше Уимблдона в восьмерку лучших пробились Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова. Столько же россиянок в 1/4 финала турнира в столице Великобритании было в 2006 году - Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Абсолютный рекорд по этому показателю был установлен в 2005 году. Тогда до четвертьфинальной стадии добрались четыре российские теннисистки - Шарапова, Кузнецова, Мыскина и Надежда Петрова. В обоих случаях в полуфинал сумела пробиться только Шарапова, которая дважды остановилась в шаге от матча за титул.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии. Из россиянок на Уимблдоне в одиночном разряде побеждала только Шарапова (2004).