Мирра Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона после Шараповой

Это достижение покорилось Андреевой в 18 лет и 69 дней, в таком же возрасте до 1/4 финала дошла Шарапова в 2005 году

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до четвертьфинала Уимблдона, со времен соотечественницы Марии Шараповой.

В понедельник Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Это достижение ей покорилось в 18 лет и 69 дней. В таком же возрасте до 1/4 финала дошла Шарапова в 2005 году. Годом ранее она выиграла турнир.

Ранее ТАСС сообщал, что впервые с 2006 года в четвертьфинале Уимблдона в одиночном разряде сыграют три российские теннисистки. Помимо Андреевой, до этой стадии добрались Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии. Из россиянок на Уимблдоне в одиночном разряде побеждала только Шарапова (2004).