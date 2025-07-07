Теннисистка Мирра Андреева не заметила, что выиграла матч на Уимблдоне

После выигранного очередного розыгрыша Андреева не сразу заметила, что он стал победным, готовясь к продолжении игры и поправляя ракетку

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева не сразу обратила внимание на то, что выиграла матч четвертого круга у американки Эммы Наварро на Уимблдоне. Турнир проходит в Лондоне.

После выигранного очередного розыгрыша Андреева не сразу заметила, что он стал победным, готовясь к продолжении игры и поправляя ракетку. После этого россиянка извинилась перед соперницей, которая некоторое время ждала ее у сетки для рукопожатия. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

В понедельник Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. Она стала третьей теннисисткой из России, которая добралась до этой стадии нынешнего розыгрыша. Ранее туда вышли Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии. Из россиянок на Уимблдоне в одиночном разряде побеждала только Мария Шарапова (2004).