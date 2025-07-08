Спортдиректор украинского "Шахтера" надеется на скорое окончание боевых действий в стране

Хорват Дарио Срна отметил, что в текущих условиях очень сложно работать

ТАСС, 8 июля. Спортивный директор украинского футбольного клуба "Шахтер" хорват Дарио Срна надеется на скорое окончание боевых действий в стране и подписание мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью испанской газете Marca.

"Пришло время сесть, поговорить и подписать мирное соглашение", - сказал Срна.

Он посетовал, что "люди не говорят об Украине так, как раньше". "Каждый день происходят атаки. Очень сложно работать в таких условиях", - добавил он. По его словам, в клубе надеются, что боевые действия "закончатся как можно скорее, потому что это слишком для всех".