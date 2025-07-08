Капитан "Спартака" назвал Матч года возможностью зрителям вживую увидеть игроков НХЛ

Игра состоится 13 июля

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч года является прекрасной возможностью для российских болельщиков увидеть вживую отечественных звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал участник предстоящей игры капитан "Спартака" Андрей Миронов.

Игра пройдет 13 июля, начало в 18:00 мск. На льду "ЦСКА-Арены" сыграют сборные Запада и Востока. В составе команды Запада выступят российские хоккеисты НХЛ, включая рекордсмена по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги Александра Овечкина и двукратного обладателя Кубка Стэнли вратаря Сергея Бобровского.

"Мы писали Овечкину с поздравлениями после его рекорда, я все же играл с ним вместе. В воскресенье поздравим его еще раз", - сказал Миронов.

"Что касается проведения матча, это великолепная традиция. Для зрителей это вообще невероятно, потому что многие только по телевизору смотрят НХЛ, и на любимых игроков КХЛ тоже не все могут попасть. Ну и для игроков это мероприятие важно, так как есть повод собраться, пообщаться", - добавил он.

Впервые такой матч состоялся в 2024 году. Благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. Ожидается, что в этом году сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.