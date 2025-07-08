В США 37-летний боксер умер спустя несколько часов после проигранного боя

Мексиканец Педро Антонио Родригес был найден мертвым в своем номере отеля на следующее утро после боя

ТАСС, 8 июля. Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер спустя несколько часов после проигранного американцу Филиппу Велле поединка. Об этом сообщила испанская газета Marca.

По информации источника, Родригес после боя вернулся в номер гостиницы и собирался поужинать с другими участниками завершившегося турнира, но в итоге не спустился вниз. На следующее утро персонал гостиницы нашел боксера мертвым в его номере. Полиция проводит расследование случившегося.

Родригес проиграл Велле единогласным решением судей в шестираундовом поединке весовой категории до 55,22 кг, который прошел в Финиксе (США, штат Аризона). Родригесу было 37 лет, в его послужном списке было 15 побед (7 нокаутом), 26 поражений, 3 ничьи. Он выступал на профессиональном ринге с 2007 года.