Бителло рассказал о своих взаимоотношениях с тренером "Динамо" Карпиным

Футболист отметил, что у него с тренером хорошие взаимоотношения

ТАСС, 8 июля. У полузащитника "Динамо" Бителло и главного тренера московского футбольного клуба Валерия Карпина хорошие взаимоотношения. Об этом футболист сообщил "Спорт-Экспрессу".

Карпин возглавил "Динамо" 13 июня, он будет совмещать работу в клубе и сборной России.

"У нас хорошие взаимоотношения. В целом ни с одним тренером в карьере у меня не было проблем. Валерий Карпин - очень хороший тренер, помимо команды, он помогает мне лично. Поверьте, скоро вас ждут хорошие вещи на поле", - сказал Бителло.

Карпину 56 лет, до назначения в "Динамо" он работал в "Ростове" с 2017 года. В августе 2021 года специалист покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в ростовской команде, решив совмещать посты. Ранее Карпин тренировал армавирское "Торпедо", московский "Спартак" и испанскую "Мальорку".