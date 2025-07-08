Теннисист Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Россиянин уступил американцу Тейлору Фритцу в четырех сетах

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Тейлору Фритцу из США в четвертьфинале Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) в пользу Фритца, посеянного под 5-м номером. Россиянин выступал на турнире под 17-м номером. В полуфинале Фритц сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2-й номер посева) и британцем Кэмероном Норри (без номера посева). Хачанов был последним представителем России в мужской сетке соревнований. У женщин в четвертьфинале сыграют Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Фритцу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает пятую позицию. На счету американца десять титулов ATP. Выход в финал Открытого чемпионата США 2024 года является для спортсмена лучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпиаде 2024 года в Париже Фритц в паре с Томми Полом завоевал бронзовую медаль.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет £53,5 млн. Победителем последних двух розыгрышей является испанец Карлос Алькарас.