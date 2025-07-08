Украденные во время "Тур де Франс" велосипеды вернули команде

Злоумышленники в ночь на воскресенье украли из грузовика-мастерской команды 11 профессиональных велосипедов общей стоимостью около €143 тыс.

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Команде Cofidis удалось вернуть велосипеды, которые были украдены во время многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что злоумышленники в ночь на воскресенье украли из грузовика-мастерской команды 11 профессиональных велосипедов общей стоимостью около €143 тыс.

"Хорошая новость: наши велосипеды найдены. Огромное спасибо организаторам и полиции", - говорится в сообщении.

По информации газеты Le Parisien, в поиске помог GPS-трекер, который был установлен на одном из велосипедов.

Многодневная шоссейная велогонка "Тур де Франс" стартовала 5 июля на севере Франции в Лилле и завершится 27 июля на Елисейских полях в Париже.