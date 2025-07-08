Кафельников назвал неожиданным выход трех россиянок в четвертьфинал Уимблдона

В восьмерку лучших пробились Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова

ТАСС, 8 июля. Выход трех российских теннисисток в четвертьфинал Уимблдона, который проходит в Лондоне, стал неожиданностью. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Ранее ТАСС сообщал, что в нынешнем розыгрыше Уимблдона в восьмерку лучших пробились Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

"Я не ожидал такого результата от наших девочек. Самым большим и приятным удивлением стало выступление Павлюченковой. Вижу ли я причины такого успеха? Наверное, тренируются, работают - это залог успеха", - сказал Кафельников.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Последний раз четыре представителя России доходили до 1/4 финала Уимблдона в 2005 году, тогда на этой стадии сыграли Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.