"Вашингтон" объявил о переходе лучшего бомбардира Кубка Гагарина Ремпала

Канадец ранее выступал за "Салават Юлаев"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" подписал контракт с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. Годовая зарплата хоккеиста составит $775 тыс.

Ремпалу 29 лет, в 2024 году он подписал однолетний контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Канадец стал лучшим бомбардиром плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25. Ремпал набрал 21 очко, забросив 8 шайб и отдав 13 голевых передач. Ранее в НХЛ нападающий выступал за "Лос-Анджелес", "Каролину", "Ванкувер" и "Вегас".

"Вашингтон" в прошлом сезоне НХЛ стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, проиграв "Каролине" (1-4). За "Вашингтон" выступают российские нападающие Александр Овечкин и Иван Мирошниченко.